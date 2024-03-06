調查：七成受訪香港中小企料今年營業額上升　最怕本地客需求下跌

昆士蘭保險對香港中小企業進行年度調查，調查發現，儘管潛在營商 風險仍然存在，受訪企業對未來一年的前景依然保持樂觀。該項調查在2023年12月至2024年1月進行，合共訪問616位中小企業決策者，內容圍繞其觀點和體驗。

調查顯示，與去年相比，受訪企業對香港經濟及公司銷售前景的信心大為提升，去年調查只有47%受訪企業預期未來12個月經濟會有所改善，但今年比例已回升至70%；同樣去年只有47%受訪企業預期未來一年銷售額上升，今年數字已高達70%；亦63%受訪企業指在2023年的銷售額已錄得增長。

中小企意識到未來有營商挑戰

中小企普遍保持樂觀之餘，同時也意識到未來的營商挑戰。調查指，約40%受訪企業指成本上漲和盈利能力下跌，是今年的主要業務挑戰；39%表示招聘和挽留員工是當前要務，另有34%、33%和32%受訪企業分別認為現金流及融資渠道、訂單不足，以及如何招徠和留住顧客也是主要挑戰。

由於預期挑戰持續存在，受訪企業出現不少憂慮，其中35%憂慮經營成本、33%擔心如何招徠新顧客、33%認為有需要整合服務、31%憂慮員工成本，以及30%擔心公司的盈利能力。