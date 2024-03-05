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財經
2024-03-05 12:05:00

農夫山泉鍾睒睒被指「忘恩負義」遭網民抵制　澄清第一桶金並非來自娃哈哈

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農夫山泉鍾睒睒被指「忘恩負義」遭網民抵制　澄清第一桶金並非來自娃哈哈

農夫山泉鍾睒睒被指「忘恩負義」遭網民抵制　澄清第一桶金並非來自娃哈哈

內地最大食品飲料生產商娃哈哈集團創辦人宗慶後日前離世後，掀起一股農夫山泉「抵制潮」。內地網民指，曾為娃哈哈代理的農夫山泉（9633），其創辦人鍾睒睒「忘恩負義」，稱鍾睒睒的第一桶金是娃哈哈帶給他的。不過，鍾睒睒就澄清，其第一桶金是源自於布匹生意，並非娃哈哈，又指自己與宗慶後亦師亦友，網絡上借其離世對鍾睒睒與農夫山泉的詆毀，也絕非宗慶後所樂見。

農夫山泉（5日）曾跌3.9%，低見40.75元；中午收報41.75元，跌1.53%。

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鍾睒睒：第一筆創業收入不是來自娃哈哈

鍾睒睒澄清，布匹生意才是其創業所得的第一桶金，而非網上傳言般，是來自於娃哈哈。他表示，自己於1988年2月起辭去記者工作後從商，曾辦報紙及種蘑菇但沒成功，但在海南創業期間，發現1990年前後當地房地產剛剛興起，卻沒有窗簾布加工能力，於是在海南成立「大成窗簾公司」，並將杭州生產的窗簾布，運至海南銷售，逐漸將業務發展到北京王府井、燕莎百貨等。

鍾睒睒又指，1991年經前同事介紹，有幸到杭州娃哈哈總部拜會宗慶後，其後宗慶後邀他一起去看其剛收購的罐頭廠，又想起當時東南亞一帶流行的八寶粥罐頭，並將想法告訴宗慶後。宗慶後覺得該建議有市場，並投入研發與製造生產「娃哈哈營養八寶粥」，更提議鍾睒睒在廣西及海南，成立娃哈哈辦事處，以銷售娃哈哈兒童營養口服液。

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鍾睒睒強調自己從未在娃哈哈領薪

不過當時海南、廣西市場的消費需求，並沒有達到預期，難以將產品推銷出去，其後有幾個商貿公司到海南進貨，他才得以將進貨出清，再後來才了解到兒童營養口服液在廣東有市場。而很多年後他在一次農夫山泉的銷售會議上，開玩笑指當年在海南沒賣出去的娃哈哈，估計是被賣去了廣東，沒想到當時隨口一句戲言，現在竟成「忘恩負義」的罪狀，他又強調，自己從未在娃哈哈領薪、更談不上因「沖貨」被開除。

此外，鍾睒睒指於2000年後，關於天然水與純淨水之爭沸沸揚揚，娃哈哈與農夫山泉互有訴訟，但最終宗慶後與他在當時杭州市主要領導的見證下握手言和；鍾睒睒又表示，他對宗慶後的企業家精神的尊敬從未動搖。

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