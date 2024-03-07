退休調查：四成受訪者稱有興趣到大灣區退休

友邦（AIA）近期進行一項探討受訪在職港人，被派駐到其他大灣區城市就業或退休的態度，以及對覆蓋大灣區醫療保障產品的調查，結果發現有近四成受訪者稱有興趣到大灣區就業；亦發現有逾60%的受訪者退休預期儲備，不足以應付其退休生活，缺口高達197萬。 「AIA理想退休生活調查」於2023年11月13日至11月27日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,085名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

年輕受訪者最有興趣到大灣區就業 調查發現，50%受訪者對到大灣區就業持開放態度，當中年輕群組受訪者(18-29歲)的比率高達66%。受訪者最需要僱主所提供的支援分別為:宿舍或住屋津貼(77%)、覆蓋整個大灣區的醫療保障(71%)及交通津貼(66%)。 調查亦探討港人到其他大灣區城市退休的態度，近四成(38%)受訪者有興趣到其他大灣區城市退休，三大熱選城市分別為珠海(34%)、深圳(31%)及廣州(29%)。 八成受訪者感 大灣區消費水平較低 他們有興趣到大灣區退休的三大原因包括消費水平較低(80%)、樓價較便宜(58%)、社區環境較好(54%)。而在受訪人士中，高達85%有信心在當地實現理想退休生活，惟調查發現，63%退休時的預期儲備，未必足以應付其理想退休生活所需的生活費，儲備缺口高達197萬港元(中位數)；亦有近九成有興趣到其他大灣區城市退休或就業的受訪者指，認同有能覆蓋整個大灣區的醫療保障產品非常重要。