金管局推央行數碼貨幣項目「Ensemble」

金管局宣布，展開全新的批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)項目Ensemble，以支持香港代幣化市場發展。金管局總裁余偉文表示，Ensemble項目將為蓬勃的金融業注入新動力，並鞏固本港在代幣化貨幣及資產方面的前沿位置。當局歡迎世界各地人才及業界前來香港，共同參與這個令人期待的代幣化旅程。

項目重點是將推出的wCBDC「沙盒」 Ensemble項目的重點是金管局今年將推出的wCBDC「沙盒」，「沙盒」將進一步研究及測試代幣化用例，包括代幣化現實世界資產的交收，例如綠色債券、自願減排量、飛機、電動汽車充電站、電子提單及財資管理，更有可能發展成新的金融市場基建，作為交易中代幣化現實世界資產與代幣化貨幣之間的橋樑。 Ensemble項目是金管局促進代幣化市場發展一系列措施(包括「數碼港元」項目，及與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作進行的mBridge、Dynamo及Genesis項目)的重要部分。項目亦建基於金管局於去年與滙豐、恒生銀行及螞蟻集團進行的代幣化存款用例實驗。金管局將邀請相關國際持份者，包括其他央行及組織參與日後於wCBDC「沙盒」的實驗與研究。若wCBDC「沙盒」能得到業界的正面迴響，金管局將會適時發行wCBDC。