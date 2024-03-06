銀行Call Loan是甚麼？一文拆解負資產定義

近期公布的香港 負資產 數字，有急升趨勢，2023年第四季末更增加增加1.4萬宗或1.2倍。不少人對「負資產」一字未有太大認識，到底負資產的定義是甚麼，為何會出現，銀行「Call Loan」對供樓人士又有何影響？以下《am730》將拆解負資產定義。

負資產｜甚麼是負資產？

負資產通常用於形容借貸按揭的情況，如在香港置業，業主向銀行借貸按揭，但其後物業估值，較按揭的剩餘還款額為低，更出現資不抵債的情況，便稱為負資產。

負資產｜負資產出現原因

自加息周期起，負資產出現增加，至於出現原因，主要與物業估值及按揭成數等因素有影響，包括：

物業估值下跌

當樓市處於下行周期，物業、單位的估值很大機會出現下跌，如單位的剩餘還款額為500萬，但物業的估值卻跌至500萬以下，單位的業主便成為「負資產」。

借取高成數按揭

當然，採用高成數按揭的業主成為負資產的機會便會更高。若單位售價800萬，業主當初借取九成按揭，而第3年的按揭還款期，剩餘按揭貸款額仍有681萬，此時物業估值跌至650萬，便成為負資產。

若當日業主只借8成按揭，第3年年底剩餘還款額為605萬，即使物業跌至同樣估值亦不會出現資不抵債情況。