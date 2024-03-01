香港1月零售額僅升0.9%遜預期 發言人：升幅放緩乃農曆新年時間不同所致(資料圖片／蘇文傑攝)

政府統計處周四（3月1日）公布最新零售業銷貨額數字，2024年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為365億元，較2023年同月上升0.9%，大遜於市場預期升6.9%。而扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年下跌1.2%；全年零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年下跌20.9%。

政府統計處指，1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.5%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較2023年同月下跌20.9%；2023年12月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌29.5%。

按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升25.2%。其次為其他未分類消費品上升7.4%；服裝上升5.2%；藥物及化妝品上升25.2%；汽車及汽車零件上升23.7%；傢具及固定裝置上升20.5%；書報、文具及禮品上升27.8%；以及眼鏡店上升0.7%。

超市貨品銷貨價值下跌9.3%

另一方面，2024年1月與2023年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌9.3%。其次為食品、酒類飲品及煙草下跌8.0%；電器及其他未分類耐用消費品下跌26.2%；百貨公司貨品下跌9.2%；燃料下跌14.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌8.2%；以及中藥下跌20.1%。