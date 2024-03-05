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財經
2024-03-05 17:40:00

馬斯克再惹官非涉「走數」　遭前Twitter高層入稟追討10億遣散費

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馬斯克再惹官非涉「走數」　遭前Twitter高層入稟追討10億遣散費

馬斯克再惹官非涉「走數」　遭前Twitter高層入稟追討10億遣散費

馬斯克（Elon Musk）前年入主Twitter（現稱「X」）後被指「走數」。去年有逾千名Twitter前員工，向他入稟追討逾5億美元（折合約39億港元）的遣散費後，最近再有4名前高層向加州法院入稟，向其追討1.28億美元（折合約10億港元）的遣散費。

目前X和馬斯克均拒絕置評。

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4名前Twitter高層入稟追討遣散費

據《Innovation Village》報道，Twitter時任行政總裁Parag Agrawal、財務長Ned Segal、法律政策、信託與安全領導主任Vijaya Gadde及總法律顧問埃吉特Sean Edgett等，在馬斯克提出收購Twitter時，便用各種方式阻止他收購，故在馬斯克收購完成後，會遭到解聘並不意外。

但有指，在收購初期，就有討論到若要開除現有員工，便必須要支付遣散費，為馬斯克收購Twitter的重要環節之一。

其後馬斯克在2022年10月，以440億美元收購Twitter後， 隨即開除四名前高層，他們指控馬斯克因不想支付遣散費，所以捏造「浪費企業資源」的虛假理由，以及留任獎金問題開除他們，更指派旗下其他公司員工聲援開除決議。

訴訟指，馬斯克當時指由於四名高層行為不當，並非無故開除，因此無須付遣散費。此外，訴訟內又稱，馬斯克自接管「X」以來，一直在「欺騙員工、業主、供應商及其他人」，暗指包括軟體、服務提供者以及業主在內的公司對X提起的超過25宗拖欠款項訴訟。

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