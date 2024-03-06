鮑威爾稱今年或減息 但前提是……

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會，該局向眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞講稿。鮑威爾重申，政策利率可能已在本輪加息周期見頂，若經濟形勢按預期發展，今年稍後開始減息可能是適當的，但又指聯儲局對通脹將持續回落至2%目標更有信心前，不適宜下調利率。
受減息言論帶動，美股早段飆升，道指一度升逾250點，現升103點，報38,688點，標指報5,106點，揚28點或0.6%，納指報16,061點，漲119點或0.8%。
美匯跌 金價揚
美匯指數現報103.4，下滑0.3%，美元兌日圓跌0.4%，報149.39，歐元兌美元報1.0886，升0.3%。金價每安士報2,154.4美元，升0.6%。
鮑威爾強調，經濟前景仍存在不確定性，目前無法確保2%通脹目標是否取得進展，太早減息或減息幅度太大，將令遏抑通脹所取得的進展逆轉，最終可能需要再次加息控制通脹。另一方面，若減息太遲，又或減息太少，都可能會過度遏抑經濟活動及就業。在考慮調整政策利率時，當局將仔細評估數據，以及不斷變化的前景。
德國商業銀行分析師Carsten Fritsch對傳媒指，近期美國經濟數據疲弱，減息預期不斷增強，從而提振黃金，加上市場恐股市即將面臨調整，令黃金等資產有強勁需求。但認為金價短期內上漲幅度太大，預計將出現回調。