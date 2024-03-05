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財經
2024-03-05 18:38:00

「摸貨」是甚麼？購入摸貨按揭單位或存風險

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「摸貨」是甚麼？購入摸貨按揭單位或存風險

「摸貨」是甚麼？購入摸貨按揭單位或存風險

財政司司長陳茂波上周公布財政預算案時，宣布樓市全面撤辣，取消包括住宅印花稅（NRSD）、買家印花稅（BSD）及額外印花稅（SSD）。為防炒風再現，有傳滙豐銀行停接「摸貨」按揭。不過，由於「摸貨」多年未有在香港出現，以下《am730》將為讀者拆解何謂「摸貨」。

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「摸貨」是甚麼？

「摸貨」是指一位買家在與原業主簽署正式買賣合約後，在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高出或低於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益，再轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。

「摸貨」例子：

假設炒家以500萬元購入一伙單位，在正式成交前該炒家手上並沒有樓契，不久後，炒家在成交期前以600萬元再轉售給另一買家，從中賺取50萬元差價。這個例子中，炒家便是以「確認人」身份轉售，相關單位則為俗稱「摸貨」。

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買「摸貨」按揭單位或存風險？

若購買「摸貨」單位會否有風險？以上述例子而言，一個單位短時間內造價上升50萬元，銀行估價未必及時跟得上，變相承接「摸貨」單位的買家，未必能借足按揭成數

而「摸貨」單位的成交期亦相對較長，銀行對樓市前景也未必如炒家般樂觀，加上政府積極杜絕炒樓活動，若銀行承造「摸貨」，變相助長炒風，銀行本身亦需擔心承受社會責任。

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