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財經
2024-03-07 20:49:31

ESG｜太古地產冀至少八成為綠色貸款及債券

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ESG｜太古地產冀至少八成為綠色貸款及債券

太古地產財務董事龍雁儀(左)指，將致力達成於2030達致至少80%的債券及借款來自綠色金融目標。

太古地產(1972)極推動地產業界以至香港的綠色金融發展，包括去年發行本港首個、以及企業最大規模的公開人民幣綠色債券(綠色點心債)，共籌集32億元人民幣。太古地產行政總裁彭國邦指，對於綠色金融方面工作獲得業界認可，並印證把可持續發展理念融入業務每個層面包括融資安排。從綠色金融市 場所籌得資金將協助開拓新領域，發展新一代綠色建築，並把嶄新綠色技術和可再生能源方案應用其發展項目，以達到2030年成為可持續發展表現領先全球同業的發展商願景。

太古地產財務董事龍雁儀表示，將致力達成於2030達致至少80%的債券及借款來自綠色金融目標。這正呼應港府在綠色轉型及碳中和的計劃，確保能夠持續支持香港發展成為國際綠色科技和金融中心。

綠色及與可持續發展表現掛鈎貸款約210

太地投入綠色金融是由2018 年發行首批綠色債券開始，截至去年12月，約 60%現有債券及借款融資來自綠色金融，綠色及與可持續發展表現掛鈎貸款總額為210億元，綠色債券總額為119億元。另比原定計劃提早兩年，達到原先訂下於2025年至少50%債券及貸款來自綠色金融的積效指標。綠色融資所籌得資金用於綠色建築、能源效益、可再生能源、用水效益和污水管理，或應對 氣候變化策略。透過綠色金融工具，包括綠色債券、綠色貸款及與可持續發展表現掛鈎貸款。

首間發行綠色人民幣債

太古地產全力促進經濟向低碳、高資源效率及可持續發展轉型，亦致力設計發展可持續的項目，提升租戶、訪客、同事及社區大眾的身心健康。該股成為首間公開發行綠色人民幣債券香港企業，亦是自2019年以來首間重返公募點心債市場香港企業。

另外，太古地產指，於「亞洲金融Achievement Awards 2023」中，獲「亞洲年度最佳ESG發行人」大獎。發行綠色點心債獲三個獎項。

 

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