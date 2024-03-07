ESG｜太古地產冀至少八成為綠色貸款及債券

太古地產財務董事龍雁儀(左)指，將致力達成於2030達致至少80%的債券及借款來自綠色金融目標。

太古地產(1972)積極推動地產業界以至香港的綠色金融發展，包括去年發行本港首個、以及企業最大規模的公開人民幣綠色債券(綠色點心債)，共籌集32億元人民幣。太古地產行政總裁彭國邦指，對於綠色金融方面工作獲得業界認可，並印證把可持續發展理念融入業務每個層面包括融資安排。從綠色金融市 場所籌得資金將協助開拓新領域，發展新一代綠色建築，並把嶄新綠色技術和可再生能源方案應用其發展項目，以達到2030年成為可持續發展表現領先全球同業的發展商願景。

太古地產財務董事龍雁儀表示，將致力達成於2030達致至少80%的債券及借款來自綠色金融目標。這正呼應港府在綠色轉型及碳中和的計劃，確保能夠持續支持香港發展成為國際綠色科技和金融中心。