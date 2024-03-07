ESG｜星展基金會撥款370萬坡元資助24間企業 冀減溫室氣體排放

星展銀行(香港)集團策略市場及傳訊部主管陳依依(左四)與星展基金會代表與一眾今年度新的合作伙伴代表出席星展商社創效日。

星展基金會指，撥款超過370萬新加坡元(約2,150萬港元)資助24間具有影響力的企業。這些企業將獲得多方面支持以擴大其業務和影響力。星展銀行多方面提供的支援，如企業帳戶優惠、專業指導和能力提升，以及獲得一系列包括業務交流活動的機會。

24間企業期望在2025年底前實現包括通過提供無障礙解決方案和滿足日常需求，對一百萬弱勢社群產生正面影響；減少和/或節約3萬噸溫室氣體排放；收集、減少或回收5萬噸廢物。24間企業中，包括香港Distinctive Action(Invisible Co.)、V Cycle及Kibo。