IPO｜百麗時尚再上市傳籌78億 集資作還債

「鞋王」百麗時尚(前稱百麗國際)再度上市，據其初步招股文件，聯席保薦人為美銀證券及摩根士丹利，據外電引述消息指，計劃集資5億至10億美元(約39億至78億港元)，暫為今年集資額規模最大新股。
據弗若斯特沙利文的資料，以2022年零售額計，該股為內地領先時尚潮流公司及規模最大時尚鞋履公司，擁有19個多元核心自有品牌及合作品牌，覆蓋女士、男士和兒童鞋履、服飾和配飾等品類；去年內地市佔率為12.3%。品牌包括STACCATO、BELLA、TEENMIX、CHAMPION、HUSH PUPPIES及MOUSSY等。截至去年11月底首9個月，BELLA為最暢銷品牌，佔總收入約28%。
9個月多賺79% 毛利升14%
截至去年11月底首9個月，該股純利20.3億元人民幣，按年飆79%，營業額161.1億元人民幣，升12.7%，毛利105.3億元人民幣，揚14%。
百麗時尚計劃運用上市集資所得款項來償還銀行借款、投資技術創新以加速業務數字化轉型，以及用作營運資金及其他一般企業用途。截至今年1月底止，其銀行借款約48億元人民幣，包括23億元人民幣長期境外銀行借款。
2007年曾上市 2017年退市
百麗國際曾於2007年在港交所(388)上市，一度成為藍籌股，其後於2017年退市。自2014年開始直至私有化前，其鞋類業務(即營業利潤主要來源)業績大幅下滑，鞋類業務疲弱表現導致整體財務表現持續下滑。當時私有化所需現金約453億元，是來自股權投資(其中包括SCBL及Hillhouse HHBH的股權投資)及債務融資，該筆現金已悉數償還。