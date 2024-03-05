MPF｜強積金2月投資收益錄約3.08%　積金評級：環球債券基金表現差

強積金研究機構積金評級表示，強積金在2月份錄得投資收益約3.08%或約345億元，因中港股票表現強勁的帶動，每名強積金成員平均收益約7,400元；年初至今的投資收益約110億元，即每名成員平均收益約2,300元。

在計入強積金供款後，截至2月底，強積金總資產約為1.16萬億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約24.72萬元，按月增加約8,200元，為2022年1月以來的最高水平。