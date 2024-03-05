MPF｜2月強積金人均賺7384元　GUM：中港股反彈「跑贏大市」

強積金評級機構GUM，周二（5日）發布2月份強積金表現，指2月份，強積金成員人均賺7,384港元，年初至今共賺2,352港元，主因是中港股反彈「跑贏大市」。
「GUM強積金綜合指數」上升3.1%，報227.6點；「GUM強積金股票基金指數」升5.2%，報297.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」升2.4%，報232.5點；「GUM強積金固定收益基金指數」與上月比較升0.1%，報125.6點。
GUM：中港市場出現明顯反彈
2⽉股票基⾦全線造好，中港市場出現明顯反彈，當中以「⼤中華股票基⾦」及「香港股票基⾦」表現最佳，2⽉份分別上升7.2%及 6.8%，但全年計仍分別下跌1.7%及3.5%；⽽上個⽉表現最好的「⽇本股票基⾦」則上漲3.1%，全年表現領先其他股票基⾦，升幅達 8.4%。全年計，擁有更廣泛地區分布的「預設投資策略-核⼼累積基⾦」，表現較好，全年上漲2.6%。這些基⾦受益於在不同地區的投資組合分散，可以減輕單⼀地區市場下跌的風險。
GUM常務董事陳銳隆指出，港股2月明顯反彈，主要因為市場期待3月中央政府會推出刺激政策，加上本港的財政預算案中宣布全面撤除樓市印花稅，刺激市民購買意欲。另外，3月舉行的「兩會」可能帶來更多中央對經濟的看法。投資者應謹慎並密切關注市場動態。
他續指，2024年股市開局正面，美國及日本股市承接去年的升勢繼續上升，中港市場雖然1月份偏弱，但在2月份出現大幅反彈，利好股票基金表現。另外，由於市場普遍暫時認為聯儲局在年中才會啟動減息，因此「保守基金」仍可受惠於高息環境，是保守投資者的穩健選擇。