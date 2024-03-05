MPF｜2月強積金人均賺7384元　GUM：中港股反彈「跑贏大市」

GUM：中港市場出現明顯反彈

2⽉股票基⾦全線造好，中港市場出現明顯反彈，當中以「⼤中華股票基⾦」及「香港股票基⾦」表現最佳，2⽉份分別上升7.2%及 6.8%，但全年計仍分別下跌1.7%及3.5%；⽽上個⽉表現最好的「⽇本股票基⾦」則上漲3.1%，全年表現領先其他股票基⾦，升幅達 8.4%。全年計，擁有更廣泛地區分布的「預設投資策略-核⼼累積基⾦」，表現較好，全年上漲2.6%。這些基⾦受益於在不同地區的投資組合分散，可以減輕單⼀地區市場下跌的風險。