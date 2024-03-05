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波經
2024-03-05 04:30:22
日報

今日有咩波｜主攻歐聯追數 拜仁復仇戰誓挫拉素

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歐聯 歐聯

歐聯16強次回合大戰，拜仁慕尼黑今夜回師主場再鬥拉素。拉素首回合1球領先，但近況甚差，在意甲接連受挫；拜仁剛戰德甲亦失分，但整體演出仍不俗，今戰仍有望憑強大主場之利，反勝對手晉級，有力贏2球或以上！(球賽編號FB2797，3月6日04:00開賽)

拜仁自宣布主帥杜曹季後離隊後，表現回穩；計近2場德甲取得1勝1和，射手哈利卡尼、好波之人穆斯亞拿有回勇表現。上輪聯賽鬥弗賴堡，主帥杜曹完場前怕輸，尾段抽起穆斯亞拿，保守調入烏柏美卡奴求保住勝局完場；卻偏偏陰差陽錯，被對手逼和2比2，未能連捷。慶幸這名「後防炸彈」首回合鬥拉素「2黃1紅」被逐，今場停賽，拜仁可放開懷抱，全心主攻求平反敗局。

拉素近況欠銳利

拉素首回合憑隊長恩莫比尼射入12碼，1比0領先拜仁，但近期表現大幅走樣，近4輪聯賽僅取1勝3負；其中上輪聯賽主場不敵AC米蘭時，左右兩閘盧卡柏歷堅尼和阿當馬路錫，以及中場古安杜斯領紅牌被逐，某程度上反映拉素球員在大場面的抗壓能力不足。

拜仁在德盃早早出局，聯賽亦被利華古遜放甩，歐聯已成季內唯一爭標希望。畢竟該隊是大賽球隊，過往在主場出戰歐聯戰績亦佳，預期今夜在安聯球場必踢得空前積極，主場火力又可信，今場有力輕取對手！

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巴黎皇蘇難「大」戰

同晚另一場歐聯矚目戰，巴黎聖日耳門作客皇家蘇斯達。PSG首回合憑基利安麥巴比及巴特利巴高拿入球，主場領先2比0；預期該隊今戰會一如上輪聯賽悶和摩納哥般，踢得份外小心，穩中求勝。皇蘇近況低迷，更連續3戰歐聯入球食白果，地頭亦無力主攻，今場入球不會多。(球賽編號FB2796，3月6日04:00開賽)

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