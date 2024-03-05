今日有咩波｜主攻歐聯追數 拜仁復仇戰誓挫拉素

歐聯16強次回合大戰，拜仁慕尼黑今夜回師主場再鬥拉素。拉素首回合1球領先，但近況甚差，在意甲接連受挫；拜仁剛戰德甲亦失分，但整體演出仍不俗，今戰仍有望憑強大主場之利，反勝對手晉級，有力贏2球或以上！(球賽編號FB2797，3月6日04:00開賽)

拜仁自宣布主帥杜曹季後離隊後，表現回穩；計近2場德甲取得1勝1和，射手哈利卡尼、好波之人穆斯亞拿有回勇表現。上輪聯賽鬥弗賴堡，主帥杜曹完場前怕輸，尾段抽起穆斯亞拿，保守調入烏柏美卡奴求保住勝局完場；卻偏偏陰差陽錯，被對手逼和2比2，未能連捷。慶幸這名「後防炸彈」首回合鬥拉素「2黃1紅」被逐，今場停賽，拜仁可放開懷抱，全心主攻求平反敗局。