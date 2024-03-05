今日有咩波｜亞冠盃內訌 希拉爾蔚山HD秤先

亞冠盃8強首回合今晚分別上演沙特聯及韓職聯內訌戰，其中焦點是4屆冠軍希拉爾迎戰兩屆盟主伊蒂哈德。希拉爾在各項正式賽事錄得25連勝，包括剛戰國內聯賽以3比1打敗伊蒂哈德；後者在射手賓施馬仍未有復出消息下，今場恐怕要再失望而回。(球賽編號FB2793，3月6日02:00開賽)

希拉爾在葡萄牙主帥佐治捷西斯麾下，球員表現長期勇猛，剛戰沙特聯有包括後防重心高列巴尼、中場魯賓拿華斯、米連高域沙域及射手馬爾干4大球星壓陣下，輕鬆取勝。要知道該隊該仗收起塞爾維亞射手阿歷山大米祖域，加上以目前希拉爾在聯賽以25分之多，拋甩第5位的伊蒂哈德，穩居榜首，就知兩軍實力差距之大。