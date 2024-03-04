今日有咩波｜意甲超班國際米蘭十「拿」九穩

馬天尼斯

在意甲橫行的國際米蘭，今晚深夜主場鬥熱拿亞。國際米蘭踏入2024年，各項賽事11戰全勝，最近4輪聯賽場場轟入對手4球，火力強大，今戰有力贏2球或以上！(球賽編號FB2611，3月5日03:45開賽) 儘管名將之後馬古斯杜林(Marcus Thuram)、死球專家查漢奴古(Hakan Calhanoglu)等主力仍在養傷，隊長拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)上輪12碼宴客及勁射中楣，但依然取得季內第23個意甲入球，帶領國際米蘭主場4比0大炒阿特蘭大。一對翼衛費達歷高迪馬高(Federico Dimarco)、達美安(Matteo Darmian)均有士哥，表現活躍；唯一較可惜的是連續2輪聯賽都有士哥的中場大衛法迪斯(Davide Frattesi)，「埋齋」後不久傷出。

踏入2024年，由名宿施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)領軍的國米，各項賽事11戰全勝，聯賽放領。球隊今屆穩定性亦非常高。國際米蘭近戰在羅馬、沙蘭力坦拿、萊切及阿特蘭大身上合共轟入16球；意甲主場累計8連勝只失1球，今場3分當然十拿九穩。

馬迪亞巴尼