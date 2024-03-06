今日有咩波｜慘吃詐胡激起戰意 皇馬歐聯搏盃唔「錫」身

首回合作客1球領先的皇家馬德里，將在今晚歐聯16強次回合，回師主場再鬥RB萊比錫。皇馬剛戰西甲鬥華倫西亞，明明絕殺對手亦被球證監生吹走2分；球隊上下肯定心有不甘，就算首回合已1球在手，預期今晚仍會搏盡，主勝仍值熱捧！(球賽編號FB2794，3月7日04:00開賽)
上輪西甲，皇馬先落後兩球，但隨著快馬雲尼斯奧斯祖利亞(Vinícius Júnior)梅開二度，下半場中後段已扳平；戰至補時最後一刻，皇馬一次右路傳中，入球王祖迪比寧咸(Jude Bellingham)頭槌頂入，以為可絕殺華倫西亞；殊不知球證在皮球傳中之前，竟然鳴笛完場，不服判決的祖迪比寧咸更領紅牌被逐。
慘吃詐胡，皇馬全隊上下肯定怒氣沖沖，亦正因為滿肚冤屈，反而會令球隊今夜在班拿貝主場的爭勝意欲更堅定。畢竟皇馬是大賽球隊，亦是歐聯爭霸常客；預期首回合憑巴謙戴亞斯(Brahim Díaz)一箭定江山的皇馬，今戰甫開賽即會大舉進攻，不會讓RB萊比錫有半點喘息機會。
RB萊比錫作客表現一般
RB萊比錫自從首回合主場落敗後，近3輪德甲2勝1負，包括僅負拜仁慕尼黑，表現不失禮。不過，球隊近季歐聯客場表現認真一般，上季歐聯分組賽出訪皇馬輸0比2，之後歐聯16強出訪曼城更大敗0比7。自從去年9月底德甲作客1比0擊敗慕遜加柏後，RB萊比錫已連續13場作客賽事失波；今場作客皇馬更要焗攻，形勢凶險，恐又會敗走而回。
曼城務求盡快奠定勝局
同晚另一場，首回合憑奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)、貝拿度施華(Bernardo Silva)及菲爾科頓(Phil Foden)建功，作客3比1領先的曼城；今場回師主場再鬥哥本哈根。藍月剛在曼市打吡主場反勝曼聯3比1，霸氣盡現；雖然後顧英超榜首大戰硬撼利物浦，預期今夜快刀斬亂麻，求盡早拉開比分，然後收起主力，入球不會少！(球賽編號FB2795，3月7日04:00開賽)