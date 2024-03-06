今日有咩波｜慘吃詐胡激起戰意 皇馬歐聯搏盃唔「錫」身

首回合作客1球領先的皇家馬德里，將在今晚歐聯16強次回合，回師主場再鬥RB萊比錫。皇馬剛戰西甲鬥華倫西亞，明明絕殺對手亦被球證監生吹走2分；球隊上下肯定心有不甘，就算首回合已1球在手，預期今晚仍會搏盡，主勝仍值熱捧！(球賽編號FB2794，3月7日04:00開賽)

上輪西甲，皇馬先落後兩球，但隨著快馬雲尼斯奧斯祖利亞(Vinícius Júnior)梅開二度，下半場中後段已扳平；戰至補時最後一刻，皇馬一次右路傳中，入球王祖迪比寧咸(Jude Bellingham)頭槌頂入，以為可絕殺華倫西亞；殊不知球證在皮球傳中之前，竟然鳴笛完場，不服判決的祖迪比寧咸更領紅牌被逐。