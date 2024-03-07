今日有咩波｜滿營傷兵 後顧英超 利物浦作客布拉格有危機

近期殘陣出場，戰績一樣彪炳的利物浦，今晚來到歐霸16強首回合作客布拉格斯巴達。紅軍後顧曼城的英超大戰、歐霸淘汰賽作客往績欠佳，加上對手主場硬淨，危機重重，不值熱捧。(球賽編號FB2844，3月8日01:45開賽) 利物浦自上月初在英超作客敗走阿仙奴後，各項賽事法定時間取得5勝1和佳績；唯一和波是英聯盃決賽，但最終藉加時入波，打敗車路士捧盃，紅軍今屆四冠王先過頭關。 可是光輝背後，利物浦繼續面對着沉重的傷兵問題，包括祖爾麥迪比、阿歷山大阿諾特、堤亞高艾簡達拿、居迪斯鍾斯、艾利臣比加、賴恩格雲貝治與迪亞高祖達等全在養傷。

利物浦傷兵陸續復出 紅軍今戰賽前收到好消息，包括上仗聯賽絕殺功臣達雲紐尼斯、中場遠藤航及蘇保斯拉爾可在捷克候命，星將穆罕默德沙拿已復操。不過紅軍緊接在周日英超主場跟曼城合演爭冠前哨戰，主帥高普今夜首回合在排陣上或留有以待；再考慮到他們對上一次在歐霸淘汰賽贏波，已要倒數至2009/10球季作客羅馬尼亞的烏尼雷亞，今場不值熱捧。 對手布拉格斯巴達貴為捷克聯賽「一哥」，近期在國內聯賽及盃賽兩鬥宿敵布拉格斯拉維亞皆保持不敗；值得留意是上圈歐霸淘汰圈附加賽，面對土耳其勁旅加拉塔沙雷，首回合敗走後，次回合返主場以4比1大勝晉級，盡顯地頭威力。事實上，布軍今季在各項正式賽事，主場法定時間已累積18場不敗；加上今戰又有包括隊長卡利積斯、左閘馬迪積利尼斯及中場布文斯域齊齊在歐霸波監刑滿復出，強陣出戰，有力對付紅軍。