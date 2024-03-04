今日有咩波｜阿仙奴英超劈「錫」冇難度

本輪英超，「兵工廠」阿仙奴今晚深夜壓軸登場，出訪包尾大幡錫菲聯。阿仙奴近期在國內連場大勝，勇銳無比，適逢錫菲聯在主場連場大敗，毫無起色，兵工廠隨時又再大炒對手！(球賽編號FB2582，3月5日04:00開賽)

「三哥」阿仙奴已寫下英超6連勝共轟25球，對手尚要包括利物浦、韋斯咸及紐卡素等今屆歐戰代表，相當銳利。勇「兵」當中，翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)腳風最順，已連續5輪英超入波。最驚喜應是頻受重用的意大利中場佐真奴(Jorginho)，讓「1億先生」迪格蘭賴斯(Declan Rice)可更多參與進攻及處理死球，令鋒力起了遠超預期的變化。

兵工廠在死球教練尼高拉斯祖華(Nicolas Jover)的精心部署下，眾將已練得一身好武功，球隊今屆成為全英超死球入波最多球隊。上輪遇上實力不弱的紐卡素，依然能夠以玩敵姿態大勝4比1，串演左閘的高大中堅積及基奧柯(Jakub Kiwior)，亦以頭槌得個人今屆「開齋」波，火力全開。