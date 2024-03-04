今日有咩波｜阿仙奴英超劈「錫」冇難度

本輪英超，「兵工廠」阿仙奴今晚深夜壓軸登場，出訪包尾大幡錫菲聯。阿仙奴近期在國內連場大勝，勇銳無比，適逢錫菲聯在主場連場大敗，毫無起色，兵工廠隨時又再大炒對手！(球賽編號FB2582，3月5日04:00開賽)
「三哥」阿仙奴已寫下英超6連勝共轟25球，對手尚要包括利物浦、韋斯咸及紐卡素等今屆歐戰代表，相當銳利。勇「兵」當中，翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)腳風最順，已連續5輪英超入波。最驚喜應是頻受重用的意大利中場佐真奴(Jorginho)，讓「1億先生」迪格蘭賴斯(Declan Rice)可更多參與進攻及處理死球，令鋒力起了遠超預期的變化。
兵工廠在死球教練尼高拉斯祖華(Nicolas Jover)的精心部署下，眾將已練得一身好武功，球隊今屆成為全英超死球入波最多球隊。上輪遇上實力不弱的紐卡素，依然能夠以玩敵姿態大勝4比1，串演左閘的高大中堅積及基奧柯(Jakub Kiwior)，亦以頭槌得個人今屆「開齋」波，火力全開。
相反升班馬錫菲聯，主場亦不見優勢，頭26周英超後僅得13分共失66球，季中接掌兵符的領隊韋達(Christopher Wilder)亦無符。錫菲聯今屆英超主場只贏過狼隊與賓福特，但近期地頭遇中上游分子維拉與白禮頓，各吞5蛋；連同早前英足盃主場2比5慘負白禮頓出局，錫菲聯近3戰主場居然勁失15球，防線極弱。上輪出訪領先後態度消極的狼隊，錫菲聯有不少扳平機會，奈何球員質素所限；在兩大主力射手比列頓戴亞斯(Ben Brereton Diaz)、甘馬倫艾查(Cameron Archer)均因傷缺陣，僅靠曼城借將占士麥卡迪(James McAtee)串演箭頭，最終僅敗。防線上，愛華頓借將賀基迪(Mason Holgate)仍要坐波監，續由去夏阿仙奴來投的美國中堅卓斯迪(Trusty)頂檔，由他領導的3中堅防線，恐怕難擋廠兵火力。