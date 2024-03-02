KEEN涼鞋推薦｜WK450加入 KEEN.CURVE技術 每一步倍感輕鬆

WK450涼鞋的以人體走路步態為基礎，確保步行時的穩定性及舒適度，同時保留了 KEEN 一貫的山系風格，設計出簡約休閒風的健步鞋。

KEEN 在生物力學實驗室的研究中，KEEN 團隊經過三年的觀察及分析人類步行姿勢，發現當人們行走時，身體和腿就像一個鐘擺，使得腳會以固定的弧形移動，呈現一種與跑步者的彈簧步幅截然不同的模式，為了完善這樣的移動，KEEN 開創了 KEEN.CURVE™ 技術，結合了曲線幾何學、穩定片技術以及高回彈中底，創造出健步如飛的獨特腳感。 其獨特的 30 毫米鞋頭翹度有助於實現從腳跟著地到腳趾離地的平滑過渡，使每一步都倍感輕鬆，而從腳跟到前腳掌的 10 毫米落差，進一步提升了步態的前進動力，同時也有利於穩定。今回，KEEN WK450 系列同樣搭載此革命性 KEEN.CURVE™ 技術，支持穿著者的每一步。

WK450 健走涼鞋系列除了加入 KEEN.CURVE™ 技術外，更以舒適、穩定設計為重心，齊集寬敞鞋頭、透氣、親膚物料而成的鞋身以及各種步行必備的機能設定。鞋面方面，採用親膚超細纖維製成，持久耐用之餘確保全天舒適。而為了助各步行者輕鬆駕馭各種地形，外底採用KEEN.ALL-TERRAIN 全地型橡膠外底，擁有超卓的抓地力。後跟加上TPU穩定片，令腳後跟與跟腱得到更佳支撐，滿足一眾步行愛好者穿梭於城市之間的生活和功能需求。中底方面，採用輕盈化EVA材料而成，緩震作用明顯。

WK450系列鞋帶用免綁索扣鞋帶，助步行者輕易調較鬆緊度，同時轉換成通爽舒適的涼鞋設計。以大地色系，包括棕色和綠色展現大自然的氛圍美學，機能時尚風愛好者無論是搭配戶外裝備還是時尚服飾，都能輕鬆展現品味，為日常行走之旅注入型格，營造活力感。與此同時，為體現 KEEN 品牌的環保精神，其鞋墊內襯配備環保抗臭技術，配合防水機能，長時間行走都可以保持雙腳清爽舒適。

▼男裝WK450涼鞋▼