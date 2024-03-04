謝影雪鄧俊文挫南韓組合　德國羽毛球公開賽摘冠今年開齋（附比賽精華）

香港羽毛球隊於 2 月尾展開歐之旅，首站為德國。現時羽毛球混雙世界排名第８位的謝影雪及鄧俊文，於德國站以3號種子參戰，他們先後在首兩圈淘汰印度及東道主德國組合。八強再以３局擊敗馬來西亞組合陳健銘／賴沛君晉級。準決賽面對５號種子荷蘭組合 Robin TABELING／Selena PIEK，香港隊雖然在首局失利，但仍在決勝局加分情況下驚險反勝 15-21、21-16、23-21，繼去年 11 月海露公開賽後，再次於德國站躋身決賽舞台。

謝影雪／鄧俊文於德國公開賽決賽面對世界排名高 1 位的韓國組合金元昊／鄭娜銀，雙方過往 3 次交手均要激戰 3 局才分勝負出，對賽曾兩度勝出的鄧俊文／謝影雪開局發揮理想，在未曾落後情況下，以 21-13 先取第一局。第二局形勢變得緊湊，韓國組合一度從後追上，力迫至 18︰18 平手。香港隊在關鍵時刻抵住壓力，最後一擊金元昊擊球落網。最終鄧俊文／謝影雪以兩局 21-13、21-19 勝出，奪得今年首個世界巡迴賽錦標。香港隊下一站將前往巴黎挑戰法國公開賽超級 750 賽事。